أنقرة: الدبيبة يزور تركيا الإثنين تلبية لدعوة أردوغان

يجري رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة زيارة رسمية إلى تركيا، غدا الإثنين، تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفقا لوكالة الأناضول التركية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الأحد، أن الزيارة ستتم يومي 12 و13 نيسان/أبريل الجاري، للمشاركة في الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

ووفقا للبيان "سيتم تقييم العلاقات التاريخية بين تركيا وليبيا في جميع جوانبها، ومناقشة الخطوات التي تعزز من التعاون الثنائي، بمشاركة الوزراء المعنيين من كلا البلدين".

كما أنه من المقرر تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.

وهذه هي أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا عقب تسلمه مهامه في 16 مارس الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات عامة أواخر العام الجاري.