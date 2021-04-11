المكسيك: إعطاء 11 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاحد أنه تم إعطاء 11 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك.

ويصل متوسط معدل التطعيم في البلاد إلى 378 ألفا و660 جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق المكسيك 3ر1 سنة لتطعيم 75 % من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأ التطعيم ضد كورونا في المكسيك حوالي 16 أسبوعا في البلاد.

وسجلت المكسيك 28ر2 مليون إصابة مؤكدة بكورونا، و209 آلاف و212 وفاة.

وسجلت المكسيك أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام واحد و6 أسابيع.

ويشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.