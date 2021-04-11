عرضت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يرصد جولة الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس السبت، يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في بعض المواقع التاريخية بالقاهرة الفاطمية والمواقع التاريخية والدينية، بينها مسجد الحسين وشارع المعز.

ورحب المواطنون، بالرئيس التونسي خلال زيارته لشارع المعز والتقطوا صور سيلفى معه خلال الزيارة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره التونسي قيس سعيد، أول أمس الجمعة بمطار القاهرة الدولي، الذي يحل ضيفًا على مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام.

وعقد الجانبان لقاء قمة مصرية تونسية، أمس السبت، بقصر الاتحادية؛ للتباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات كافة، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.