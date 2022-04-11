أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف، أن روسيا لن تعزل نفسها عن العالم بما في ذلك المجال الثقافي.

وكتب مدفيديف، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام"، أن "روسيا لن تعزل نفسها عن العالم ولا يجب توقع أي اكتفاء ذاتي، بما في ذلك في المجال الثقافي".

وأضاف: "لدينا جدول أعمال حافل مع بلدان رابطة الدول المستقلة و"بريكس" وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، مشيرًا إلى أنه في هذه الدول مليارات من الناس العقلانيين الذين يحبوننا ويثمنوننا وينتظروننا.

وتابع مدفيديف أنه لا يشكك في أن السلطات الروسية ستساعد ممثلي المهن الفنية والإبداعية في عدم الانفصال عن المجال الثقافي الدولي.