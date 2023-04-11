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البيت الأبيض: بايدن يبدأ جولة تشمل المملكة المتحدة وأيرلندا

واشنطن-د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 10:00 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 أبريل 2023 - 10:00 ص

 

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يبدأ، اليوم الثلاثاء، جولة تشمل المملكة المتحدة وإيرلندا، تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وذكر البيت الأبيض -حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- أنه "من المتوقع أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن بلفاست؛ بمناسبة الذكرى الـ25 على توقيع اتفاقية "الجمعة العظيمة"، قبل أن يتوجه إلى إيرلندا.

وأشار إلى أن بايدن يعتزم التوجه، مساء غد الأربعاء، إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، حيث سيلقي خطابا أمام برلمانها.

وكان اتفاق "الجمعة العظيمة" المعروف أيضا باسم "اتفاق بلفاست"، والذي يعود إلى عام 1998، قد أنهى الحرب الأهلية بين البروتستانت المؤيدين للاتحاد مع بريطانيا والكاثوليك المؤيدين لإعادة التوحيد مع جمهورية أيرلندا.


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