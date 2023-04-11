كوريا الجنوبية تعرب عن أسفها إزاء رفض بيونج يانج الرد على اتصالاتها اليومية

أعرب وزير الوحدة الكوري الجنوبي "كوون يونج-سيه"، اليوم الثلاثاء، عن أسفه الشديد إزاء رفض بيونج يانج الرد على المكالمات اليومية عبر خط اتصال بين الكوريتين وخط عسكري ساخن لليوم الخامس على التوالي دون تحديد أي أسباب، واصفا ذلك بأنه تحرك أحادي الجانب وغير مسؤول.

وقال كوون- في بيان، نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)- "تعرب الحكومة عن أسفها الشديد إزاء الموقف الأحادي الجانب وغير المسؤول لكوريا الشمالية، ونحذر بشدة من أن هذا لن يؤدي إلا إلى عزل الشمال نفسه ومواجهة مواقف أكثر صعوبة".

وأكد أن تحرك كوريا الشمالية لإثارة التوترات ليس جيدا لشبه الجزيرة الكورية وكذلك لكوريا الشمالية نفسها، معربا عن أمله في أن يتخذ الزعيم الكوري الشمالي قرارا حكيما.

كما أدان الوزير الكوري الجنوبي بشدة استخدام كوريا الشمالية المتكرر غير المصرح به للأصول الكورية الجنوبية، التي خلفتها وراءها في مجمع كيسونج الصناعي في الشمال.

وأصدرت الحكومة الكورية الجنوبية، بيانا، بشأن الشمال باسم وزير الوحدة لأول مرة منذ نحو 10 سنوات، وسط توترات متصاعدة أثارتها تجارب الأسلحة للشمال.

وأثار عدم رد كوريا الشمالية التكهنات بأنها ربما تكون قد قطعت عن قصد قناة الاتصال؛ للاحتجاج على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أو إصدار الجنوب لتقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

ودعا زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج-أون" الذي ترأس اجتماعا رئيسيا للحزب، إلى مزيد من الاستخدام العملي والهجومي لردع الحرب، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية في بيونج يانج.