110 باحثين في اختبارات مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي

أكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن مركز التحول الرقمي مستمر في إجراء الاختبارات للباحثين، من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري من داخل الجامعة، وكذا الراغبين في الحصول على شهادة التحول الرقمي من خارج الجامعة، مشيرا إلى أن التحول الرقمي أصبح من متطلبات العصر، حيث يوفر الوقت والجهد للفرد والمؤسسة معا، بالإضافة إلى أنه يسهم في خفض معدلات الفساد.

وأضاف الدكتور محمد عبدالصبور، مدير مركز التحول الرقمي بجامعة جنوب الوادي، أن المركز يواصل عقد الاختبارات الإلكترونية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي،

لافتا إلى أن المركز قام بإجراء الاختبارات الإلكترونية للتحول الرقمي لــ110 متدربين من الباحثين "دبلوم، ماجستير، دكتوراه" من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري من داخل الجامعة وخارجها، ضمن المجموعة رقم 108، وذلك بعد التدريب على برامج التحول الرقمي المستوى المحدَّث من قِبل المجلس الأعلى للجامعات.

شارك في إجراء الاختبارات الإلكترونية الدكتور عماد على منسق الامتحانات بالمركز، والدكتور الأمير حسين منسق التدريب بالمركز.