 وزيرا خارجية إيران وتركيا يبحثان تداعيات الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا خارجية إيران وتركيا يبحثان تداعيات الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية

طهران - د ب أ
نشر في: الخميس 11 أبريل 2024 - 11:06 ص | آخر تحديث: الخميس 11 أبريل 2024 - 11:06 ص

ناقش وزيرا خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، وتركيا، هاكان فيدان، آخر مستجدات التطورات الفلسطينية وتداعيات الهجوم الصاروخي لإسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الخميس، بأن وزيري الخارجية تبادلا في اتصال هاتفي، وجهات النظر بشأن سبل توسيع العلاقات بين طهران وأنقرة، وكذلك أحدث تطورات المنطقة، ولا سيما الوضع في فلسطين، كما تبادلا التهاني بمناسبة عيد الفطر.

وذكرت "إرنا" أن الطرفين تناولا بالبحث والنقاش "أحدث مستجدات التطورات الفلسطينية واستمرار جرائم وفظائع الكيان الصهيوني في غزة وكذلك ردات فعل وتداعيات الهجوم الصاروخي للكيان الصهيوني على قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق".

وكانت الغارة الجوية التي وقعت يوم الاثنين الماضي على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق، أسفرت عن مقتل جنرالين وخمسة أعضاء آخرين في الحرس الثوري الإيراني الذي يمثل قوة النخبة في إيران.

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