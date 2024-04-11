الصحف الفرنسية تهاجم مبابي وتصفه بالفاشل

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شنت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الخميس، هجومًا كبيرًا على كيليان مبابي بعد الخسارة التي تعرض لها باريس سان جيرمان أمس الأربعاء على ملعبه وأمام جماهيره حديقة الأمراء ضد برشلونة بنتيجة 3-2، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

صحيفة (ليكيب) عنونت عن أداء مبابي أمام برشلونة ( فشلا ذريًعا) لم يكن في الموعد وغابت خطورته.

صحيفة (لو باريزيان) كانت أشد قسوة بعنوان: (صفر تسديدات على المرمى و13 خسارة للكرة)، مستواه كان ضعيفًا وكلف باريس الخسارة.

من جانبها عنونت صحيفة لو (فيجارو): (مبابي كان متحفظا للغاية).

وارتبط اسم مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري للانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل بعقد خيالي.