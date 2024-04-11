الصحف الفرنسية تهاجم مبابي وتصفه بالفاشل

شنت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الخميس، هجومًا كبيرًا على كيليان مبابي بعد الخسارة التي تعرض لها باريس سان جيرمان أمس الأربعاء على ملعبه وأمام جماهيره حديقة الأمراء ضد برشلونة بنتيجة 3-2، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
صحيفة (ليكيب) عنونت عن أداء مبابي أمام برشلونة ( فشلا ذريًعا) لم يكن في الموعد وغابت خطورته.
صحيفة (لو باريزيان) كانت أشد قسوة بعنوان: (صفر تسديدات على المرمى و13 خسارة للكرة)، مستواه كان ضعيفًا وكلف باريس الخسارة.
من جانبها عنونت صحيفة لو (فيجارو): (مبابي كان متحفظا للغاية).
وارتبط اسم مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري للانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل بعقد خيالي.