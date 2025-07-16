شن الطيران الإسرائيلي، الأربعاء، 3 غارات على مدينة السويداء جنوبي سوريا، بعد ساعات من تهديد تل أبيب بالتصعيد ضد دمشق إذا لم تسحب قواتها من المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "طيران الاحتلال الإسرائيلي المسير يشن غارة على مدينة السويداء، ووقوع إصابات بين المدنيين".

ولاحقا، أفادت الوكالة، بأن "طيران الاحتلال شن غارتين على مدينة السويداء".

وفي وقت سابق الأربعاء، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمواصلة استهداف القوات السورية في حال عدم انسحابها من محافظة السويداء التي تشهد اضطرابات بين المكونين الدرزي والبدوي.

وفي أحدث انتهاكاته لسيادة سوريا، شن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، غارات على قوات وآليات للجيش السوري بمحافظتي السويداء ودرعا.

والثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نعمل في سوريا منذ الصباح، ولدينا التزام بالحفاظ على منطقة جنوب غرب سوريا منطقةً منزوعةً السلاح على حدود إسرائيل".

وتزامنت غارات إسرائيل الثلاثاء على السويداء ودرعا المتجاورتين مع انتشار للجيش السوري فيهما لاستعادة الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم، بعد اشتباكات بين جماعات مسلحة من الدروز والبدو، خلفت عشرات القتلى والجرحى.

وبجانب العمل على ما تقول إنه "نزع السلاح من الجنوب السوري"، تستخدم تل أبيب ما تزعم أنها "حماية الدروز" في سوريا ذريعة لتبرير تدخلاتها وانتهاكاتها المتكررة لسيادة البلد العربي.

وأكد معظم قادة طائفة الدروز في سوريا في مناسبات عديدة رفضهم أي تدخل خارجي بشئون البلاد، كما تؤكد دمشق حرصها على ضمان حقوق متساوية للطوائف كافة.

ولم تهدد الإدارة السورية الجديدة، إسرائيل بأي شكل، ورغم ذلك تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على البلد العربي، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.