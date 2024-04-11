الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان تدعو لإغلاق مدارسها غدا الجمعة

دعت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان، إلى إقفال المدارس الكاثوليكية غدا الجمعة على كل الأراضي اللبنانية واعتبار غد يوم صلاة من أجل خلاص لبنان، منددة بالتفلت الأمني الحاصل في لبنان.

وقالت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، في بيان اليوم الخميس، إن الأمانة العامة إذ تلتزم تعاليم قداسة البابا فرنسيس الداعية إلى صون كرامة الإنسان فوق كلّ زمان ومكان وحقه بالحياة الكريمة، تدين بشدة عمليات القتل وانتهاك كرامة الإنسان الحاصلة أينما كان.

ودعت الدولة وأجهزتها الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية ببسط الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، لكي تستطيع مدارسها المنتشرة على مساحة الوطن استكمال رسالتها التربوية الجامعة الملقاة على عاتقها والهادفة إلى بناء مواطن لبناني منفتح ومسالم ومحب لأخيه الإنسان.

وأضافت: "لذلك وانطلاقاً من منطق السلام والمحبة والأخوة الإنسانية الذي تدعو إليه أعياد الفصح المجيد والفطر السعيد، تدعو الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية إلى اعتبار يوم غد الجمعة يوم صلاة من أجل خلاص لبنان وإلى إقفال مدارسها في هذا النهار على كلّ الأراضي اللبنانية".

ويذكر أنه من المقرر أن تقام مراسم دفن منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان، الذي خطف يوم الأحد الماضي، وتبين أنه قتل على يد عصابة من السوريين أثناء سرقة سيارته ونقلت جثته إلى الأراضي السورية.

وانتشرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تعرض لاجئين سوريين إلى اعتداءات من قبل مواطنين غاضبين في عدد من المناطق في جبل لبنان.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للسوريين بوجوب مغادرة عدد من المناطق في جبل لبنان قبل يوم غد الجمعة.