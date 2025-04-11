جوميز يكشف طموح الفتح في الدوري السعودي

أكد جوزيه جوميز، مدرب الفتح، جاهزية فريقه للمواجهة المرتقبة أمام الخليج، والتمسك بطموح البقاء في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم "دوري روشن".

وقال جوميز قبل المباراة: "لسنا راضين عن نتيجة المباراة الأخيرة، وندرك أننا أمام خصم مختلف بتحديات وأسلوب لعب مغاير".

وأوضح: "لذا، علينا أن نكون في أعلى درجات الجاهزية، بنسبة 100% أو أكثر، لأن أي تقصير لن يمنحنا شيئًا".

وتحدث جوميز عن مواجهة الفريق السابق أمام الفيحاء، حيث قال: "عملنا على الحد من النقاط الهجومية للفيحاء ونجحنا بذلك إلى حد كبير، تحكمنا في سير المباراة، لكن بعد تسجيل الهدف، فقدنا السيطرة وهو ما يجب ألا يتكرر".

وحول وضع اللاعبين المصابين، أوضح جوميز: "الفترة الماضية شهدت مشاركة اللاعب جورج في تدريبات المجموعة، بينما تعرض جنيني للإصابة، وهو اليوم تحت التقييم الطبي لتحديد جاهزيته".

وتابع "كمدرب، أحرص على التوازن في إشراك اللاعبين، فمن الصعب أن يغيب لاعب عن التمارين ثم يعود للمشاركة مباشرة، ما قد يؤثر على أداء الفريق ككل".

واختتم المدرب البرتغالي حديثه بالقول: "نسعى لإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن، وضمان بقاء الفريق، لدينا طموح كبير في الجولات القادمة، ونأمل أن نترجم هذا الطموح إلى نتائج ميدانية إيجابية".