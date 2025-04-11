فرقة ميوزيك أكاديمي في أمسية فنية بمكتبة مصر الجديدة غدا

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة في الساعة السادسة من مساء غد السبت فريق ميوزيك أكاديمي، في أمسية فنية تتنوع بين الموسيقى والغناء والعزف المنفرد باستخدام جميع أنواع الآلات الإيقاعية والموسيقية، من بينها الكمان البيانو، السكسفون، الناي، الطبلة، العود، الفلوت الجيتار، الدرامز.

ميوزك أكاديمي هي مدرسة لتعليم الموسيقى والغناء والرسم لكل الفئات العمرية، والتي تستقطب أفضل وأمهر المدربين المتخصصين كل في مجاله.

تقام الأمسية برعاية رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، حيث تحتضن الجمعية جميع المواهب في شتى الروافد الثقافية والإبداعية والفنية.

وتعد جمعية مصر الجديدة بكل منصاتها الثقافية والإبداعية بيئة صحية وخصبة تنمو في كنفها العديد من المواهب وتسعى إلى إثراء المجتمع بالفنون التي تستكمل إبداعات الرواد من الرعيل الأول وتضيف لها ما يتواكب من جديد وحديث.