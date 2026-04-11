7 شهداء باستهداف إسرائيلي وسط قطاع غزة

استشهد سبعة فلسطينيين، اليوم السبت، جراء استهداف من قصف إسرائيلي استهدف البريج ودير البلح وسط قطاع غزة.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، استهدفت طائرات الاحتلال المسيّرة، خيمة في منطقة المشاعلة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء شهيد وتسجيل عدة إصابات في صفوف المدنيين.

وأصيب طفل في قدمه، خلال إطلاق آليات الاحتلال العسكرية النار تجاه المواطنين المدنيين شرقي مخيم البريج للاجئين والنازحين، وسط القطاع.

وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال استهدفت حاجزا أمنيا قرب صيدلية طيبة في بلوك 9 بمخيم البريج وسط القطاع، ما أسفر عن 6 شهداء على الأقل وإصابة آخرين.

ووفق المصادر فإن الشهداء هم: علي سامي الشقرة، ومحمد سيد أبو وطن، وموسى صالح، وسليم المغاري، ومحمد إبراهيم عبد المجيد المقوس، ومحمد على المبحوح أبو الحسن.

إلى ذلك، أصيب ثلاثة مواطنين إثر إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على خيمة نازحين في حي الرقب الغربي ببلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار في بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، تزامنًا مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية على وسط وشرقي خان يونس.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، في ساعات الفجر، منطقة النادي ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشآت مدنية شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال النار شرقي وشمالي المدينة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال منذ بدء اتفاق إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، خرقه عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار المتكرر ما أدى إلى مئات الشهداء والجرحى.

ووفق وزارة الصحة، فإن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، بلغ 749 شهيدا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2,082، إضافة إلى انتشال 759 شهيدا من تحت الركام خلال الفترة ذاتها.