 بوتين يقدم للدوما مشروع قانون لفسخ معاهدة السماء المفتوحة - بوابة الشروق
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بوتين يقدم للدوما مشروع قانون لفسخ معاهدة السماء المفتوحة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 10:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 10:30 ص

كشف مصدر في مجلس الدوما الروسي اليوم الثلاثاء، النقاب عن أن الرئيس فلاديمير بوتين، قدم لمجلس النواب الروسي "الدوما" مشروع قانون حول فسخ روسيا معاهدة السماء المفتوحة، التي أبرمت في عام 1992.

وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن روسيا بدأت بإجراءات الانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة في يناير الماضي، وذلك بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من المعاهدة في نوفمبر الماضي، وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أن مشروع قانون انسحاب روسيا من معاهدة السماء المفتوحة سيرفع للرئيس بوتين قريبا.

يشار إلى أن اتفاقية "السماء المفتوحة" التي تضم أكثر من 30 دولة تسمح بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق منح جميع الأطراف دورا مباشرا في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.


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