الاستخبارات العراقية تلقي القبض على إرهابي في الديوانية

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على إرهابي في محافظة الديوانية.

وقالت خلية الإعلام، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من خلال عملية استخبارية نوعية ومتابعات دقيقة من إلقاء القبض على أحد المطلوبين وفق أحكام الإرهاب في محافظة الديوانية.

وأشارت إلى أن "الإرهابي اعترف عند التحقيق معه بقيامه بزرع العبوات الناسفة في المحافظة والمشاركة في تنفيذ العديد من الجرائم الإرهابية"، مبينةً أنه "تم تدوين أقواله ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه".