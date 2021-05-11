 الاستخبارات العراقية تلقي القبض على إرهابي في الديوانية - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 مايو 2021 11:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟


النتـائـج تصويت

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على إرهابي في الديوانية

بغداد - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 10:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مايو 2021 - 10:55 ص

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على إرهابي في محافظة الديوانية.

 

وقالت خلية الإعلام، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من خلال عملية استخبارية نوعية ومتابعات دقيقة من إلقاء القبض على أحد المطلوبين وفق أحكام الإرهاب في محافظة الديوانية.

 

وأشارت إلى أن "الإرهابي اعترف عند التحقيق معه بقيامه بزرع العبوات الناسفة في المحافظة والمشاركة في تنفيذ العديد من الجرائم الإرهابية"، مبينةً أنه "تم تدوين أقواله ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك