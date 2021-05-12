وزير خارجية تركيا يصف اجتماع السعودية بالمنفتح والصادق

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن اجتماعه مع نظيره السعودي كان "منفتحا وصادقا للغاية"، وأن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار بينهما.



وكان أوغلو في زيارة السعودية للمرة الأولى منذ مقتل الكاتب المعارض جمال خاشقجي عام 2018، ما أدى إلى توتر شديد في العلاقات المشحونة بالفعل بين أنقرة والرياض.



وذكر تشاووش أوغلو عقب محادثاته مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن "تعاوننا الوثيق سيسهم في تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار بالمنطقة".



وكانت علاقة أنقرة والرياض متقلبة منذ عقود، غذتها خلافات بشأن جماعة الإخوان المسلمين.



وحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو داعم رئيسي لهذه الجماعة الإسلامية.