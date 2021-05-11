رفع درجة الاستعدادات القصوى بالأقصر لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعلنت محافظة الأقصر، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة برئاسة السكرتير المساعد للمحافظة لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال والمقاهي والمطاعم والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء في تمام الساعة التاسعة مساء، وكذلك الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها، والاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محسن الشامي مدير إدارة الأزمات بديوان المحافظة، أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات لحل أي مشكلات أولا بأول على رقم الهاتف 095237490، مشيرا إلى أن الغرفة مرتبطة بغرف عمليات فرعية بكل مركز ومديرية، كما أنها مرتبطة بغرفة عمليات مجلس الوزراء.

ومن جانبه وجه مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جميع رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، ومديري مديريات الخدمات، وكافة الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وحظر إقامة أي تجمعات أو احتفالات جماهيرية، والالتزام بتوقيت غلق الأنشطة المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء في تمام الساعة الـ٩ مساءً ، كما شدد على ضرورة التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، بكل حسم حزم وبمنتهى الشدة خلال فترة العيد, ورصد أي مخالفات وإزالتها فوراً، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأهاب محافظ الأقصر، بجميع المواطنين بضرورة استمرار التعاون والالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، وتفهم طبيعة المرحلة التي تحتم الالتزام التام بكافة التعليمات الواردة من أجل العبور من تلك المرحلة بسلام.