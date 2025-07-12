تنظيم الاتصالات: 70% من خدمة الإنترنت المنزلي عملت بانتظام وقت حريق سنترال رمسيس

قال المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن خدمات الاتصالات موزعة على عدد من السنترالات في البلاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه عند حدوث أي عطل أو حريق بأي سنترال كما حدث مؤخرا في سنترال رمسيس فإنه يتم إعادة التحميل على السنترالات البديلة.

ولفت إلى أنه جرت العادة أن كل السنترالات تعمل بكل طاقتها بشكل طبيعي، حيث دائمًا ما يُترك مجال لنقل الخدمة عبر السنترالات الأخرى حال حدوث أي عطل في أي منها.

وأكد أنه يتم العمل مع مختلف الشركات لضمان استئناف الخدمة بشكل كامل ومنتظم بمختلف الأماكن والقطاعات، موضحًا أن هناك أكثر من 11 مليون اشتراك في الإنترنت المنزلي، وأنه وقت الحريق كان 70% من الإنترنت المنزلي يعمل بانتظام، وكان المتأثر فقط 30%.

وشدد على أنه منذ أربعة أيام يتم العمل على هذه النسبة المتأثرة، إلى أن وصلت إلى أقل من 1% و3% لكل الشركات.

ونوه بأنه في اليوم الأول لحريق سنترال رمسيس جرت إعادة التحميل عبر السنترالات الأخرى، مع وضع أولويات، كان في بدايتها الخدمات التي تأثرت بالحادث وتحديدًا الخدمات المالية التي تعتمد على شبكات الاتصالات، إلى أن استقرت الخدمة بشكل تدريجي.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالخدمات الشخصية فإن الأمر يختلف من شركة لأخرى، مؤكدا أنه في الوقت الحالي عادت أغلب الخدمات للعمل بانتظام عدا بعض البؤر التي لا تزال تعاني من اختناقات بسيطة.