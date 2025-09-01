مسئول إيراني يدعي شن إسرائيل لهجمات في يونيو عبر الحدود الأذربيجانية

اتهم إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إسرائيل باستخدام الحدود الأذربيجانية خلال هجماتها ضد إيران في يونيو الماضي.

وذكر عزيزي، في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، أنّ حرس الحدود مع أذربيجان، أكدوا له "بشكل قاطع أن إسرائيل استخدمت حدود أذربيجان لإرسال طائرات مسيّرة إلى داخل إيران".

وأشار إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ووزارة الخارجية، نقلوا الموضوع إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.



وقال عزيزي: "علييف، طلب أدلة موثقة".

وتابع: "تقديم هذه الوثائق أمر آخر، لكن الحقيقة نفسها لا يمكن إنكارها. حرس حدودنا قالوا بشكل مباشر: كنا هناك ورأينا بأعيننا كيف دخلت الطائرات المسيّرة الإسرائيلية من أراضي أذربيجان إلى إيران".

وادعت تقارير في يونيو الماضي، خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، إطلاق طائرات مسيّرة إسرائيلية من الأجواء الأذربيجانية باتجاه شمال إيران.

وفي 26 يونيو الماضي، طالب الرئيس بزشكيان، نظيره الأذربيجاني، في مكالمة هاتفية بالتحقيق في هذه الادعاءات.

بالمقابل، أكد علييف، حينها أن "المجال الجوي لأذربيجان لن يُستخدم بأي شكل من الأشكال ضد إيران الشقيقة والصديقة".

وفي وقت لاحق، صرّح بزشكيان، بأن هذه الادعاءات لم يتم تأكيدها، قائلا: "خلافا لبعض الشائعات، لم يتم التوصل إلى أي دليل يثبت وجود تعاون عسكري بين الكيان الصهيوني (إسرائيل) وبعض جيراننا".