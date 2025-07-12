يستعد المطرب اللبناني محمد فضل شاكر لإحياء حفل غنائي في العاصمة السعودية الرياض يوم ٢٥ يوليو الجاري على خشبة مسرح المملكة.

وقد وصفت الجهة المنظمة الحفل بالقول "صوت الابن وإحساس الأب.. عائلة تتولد المشاعر في حناجرها بالفطرة.. موعدنا مع حفل لمحمد فضل شاكر الذي يمد لنا كل الإحساس والحب يوم الجمعة ٢٥ يوليو على مسرح المملكة بالرياض".

تبدأ اسعار تذاكر الحفل من ٢٠٠ ريال سعودي وحتى ٧٠٠ ريال.

ويأتي هذا الحفل لمحمد فضل شاكر في اطار جولة غنائية صيفية شملت عدة مدن وعواصم عربية واوربية، حيث انتهى أمس وأول أمس من حفلين الأول في فرنسا والثاني في هولندا، كما شملت الجولة إحياء حفل ختام مهرجان موازين في المغرب يوم ٢٩ يونيو الماضي بمشاركة شيرين عبد الوهاب.

ويمثل حفله في الرياض نهاية هذا الشهر بمثابة ختام لهذه الجولة الغنائية.