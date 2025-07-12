سفارة عمان بالقاهرة تصدر كتابا يوثق مشاركة السلطنة كضيف شرف معرض القاهرة للكتاب

أصدرت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، من خلال صالون أحمد بن ماجد كتابًا جديدًا يوثق مشاركتها المتميزة كضيف شرف في الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي عقدت مؤخرا .

ويأتي هذا الإصدار بمثابة سجل ثقافي حافل يعكس أوجه الحضور العماني في واحدة من أهم الفعاليات الثقافية العربية، ويتناول تفاصيل مشاركة السلطنة التي امتدت لتشمل فعاليات أدبية وفنية وندوات فكرية، وعروضا تراثية جسدت جميعها عمق الروابط الثقافية بين مصر وسلطنة عمان.

وعبر السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة، عن فخره بهذه المشاركة قائلاً: "في هذا الكتاب نفتح نافذة على لحظة ثقافية فريدة جمعت بين عراقة الحضور العماني وثراء المشهد الثقافي المصري" .

وأضاف أن التوثيق يتجاوز مجرد رصد للأنشطة، ليصبح احتفاء بجمال الحضور، وعمق الرسالة، وثراء التبادل الثقافي الذي رسخ مكانة عمان في ذاكرة المعرض وقلوب زواره

ويتميز الكتاب بجمعه بين الصور والمواد المكتوبة، ليقدم تجربة بصرية وسردية تحاكي أجواء جناح سلطنة عمان داخل أروقة المعرض، متتبعا لحظات التألق والتفاعل الإبداعي الذي شهدته الفعاليات العمانية على مدار أيام المعرض . ويمثل الإصدار توثيقا نوعيًا لتجربة سلطنة عمان كضيف شرف، ويعكس حرص السفارة على تعزيز جسور التواصل الثقافي بين الشعوب، من خلال الكلمة والصورة والذاكرة المشتركة التي يخلدها هذا العمل .

ويتناول الكتاب كواليس استعدادات وزارة الثقافة والرياضة والشباب العمانية للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بتوجيه مباشر من ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والشباب والرياضة العماني، الذي أولى هذه المشاركة اهتمامًا استثنائيا، إدراكا منه لأهمية هذا الحدث العربي والدولي المرموق.