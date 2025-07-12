أفادت وكالة معاً الفلسطينية بأنه من المقرر أن تقدم إسرائيل خرائط جديدة خلال محادثات الدوحة المقرر استئنافها الأحد، حول نطاق انسحاب جيشها من غزة خلال وقف إطلاق النار المقترح لمدة 60 يوما، وذلك بعد أن قدمت خريطة رفضتها حماس وادّت إلى جمود كبير في المفاوضات.

وستتركز الخرائط الجديدة التي ستقدمها إسرائيل حول السيطرة على محور "موراغ" ومحيطه، وذلك بعد أن أوضح الوسطاء من قطر أن حماس لن تقبل الخرائط التي قدمتها، وذلك ما سيؤدي إلى انهيار المفاوضات وفقا للقناة ال12 الاسرائيلية.

وأفادت القناة 12، بأن مفاوضات نهاية الأسبوع لم تشهد محادثات تقارب، فيما لا تزال الفجوة قائمة بشأن نطاق انسحاب الجيش من قطاع غزة.

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي مساء السبت، إن المفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة تواصلت اليوم، مشيرا إلى أن الفريق المفاوض يعمل مقابل الوسطاء قطر ومصر وعلى تواصل مستمر مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر؛ حسبما أوردت القناة 12.

وفي سياق متصل، قال تقرير إسرائيلي إن المبعوث الأمريكي ويتكوف لن يغادر واشنطن إلى الدوحة العاصمة القطرية إلا إذا وصلت المفاوضات إلى مراحلها النهائية.