مستشفيات أسوان الجامعية تعلن حالة الطوارئ استعدادا لعيد الفطر

أعلن الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بعمل رئيس جامعة أسوان، حالة الطوارئ ورفع الاستعدادات القصوى بالمستشفى الجامعي بأسوان؛ استعدادا لعيد الفطر المبارك.

وأشار إلى تكليف إدارة مستشفيات أسوان الجامعية بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المقدمة خلال تلك الفترة حرصا على سلامة المرضى في ظل تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسوان الجامعية، أن الخطة تهدف إلى رفع حالة التأهب القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات والعناية المركزة، إلى جانب توفير كميات كافية من الأدوات والمستلزمات الطبية والأدوية وأكياس الدم اللازمة، لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد، مع زيادة عمل الأفراد المتواجدة من الأطقم الطبية وأطقم التمريض، ووضع جداول دقيقة وعادلة لأوقات الإجازات والراحة، مع تجهيز أطقم طبية بديلة للأطقم المناوبة لتولي العمل فى حال حدوث أى طوارئ يعيق عمل الأطقم المتواجدة.

وأوضح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسوان، أن المستشفى الجامعي بأسوان كثف أعمال التطهير والتعقيم داخل مختلف المستشفى بأسوان وأقسامها الطبية، مع مراعاة التزام كل المتواجدين بها من أطقم طبية ومترددين بضوابط مكافحة العدوى واستخدام وسائل الوقاية الشخصية.