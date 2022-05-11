حذر أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، ما سيؤدى إلى اضطرابات مجتمعية ومظاهرات في العديد من الدول.

جاء ذلك خلال زيارة جوتيريش اليوم الأربعاء للجامعة التقنية في فيينا برفقة الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين؛ حيث أستمع إلى تجارب ودراسات لشباب الجامعة حول سبل التحول إلى الطاقة النظيفة.

وأوضح جوتيريش أن النمسا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي نجحت في خفض الانبعاثات الضارة بنسبة 40% حيث تمضي قدمًا في خطط الوصول إلى مستوى الصفر في انبعاثات الكربون بحلول 2050 حسب أهداف الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية في إمدادات النفط والغاز بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية على روسيا تفرض سرعة تقليل استهلاك الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والوظيفة.

من جانبه، وقال الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أن قضية تغير المناخ هي قضية حيوية وتمس مستقبل الأجيال القادمة ويجب التعامل معها بحزم وجدية.

حضر اللقاء الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات في فيينا.