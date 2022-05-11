تراجع أسعار أسهم شركات التأمين في كوريا الجنوبية

تراجعت أسعار أسهم شركات التأمين الكورية الجنوبية بقيادة شركة ميريتز فاير، على خلفية تراجع العائد على السندات وإقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد ارتفاع أسعار هذه الأسهم في الفترة السابقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أن أسهم شركات التأمين الكورية الجنوبية كانت قد حققت في الفترة السابقة ارتفاعات تفوق ارتفاع سوق الأسهم بشكل عام، على خلفية ارتفاع العائدات على السندات الأمريكية والكورية الجنوبية. ولكن التراجع الأخير في العائد على السندات أدى إلى تغيير اتجاه أداء أسهم شركات التأمين بحسب بارك هي جين المحلل الاقتصادي في شركة دايشين سيكيوريتز.

وتراجع سهم شركة التأمين ميريتز فاير أند مارين إنشورانس اليوم الأربعاء بنسبة تصل إلى 11% وهو أكبر تراجع له منذ 28 يناير الماضي. وتراجع سهم هيونداي مارين أند فاير إنشورانس بنسبة 3ر6% وهو أكبر تراجع منذ 2 مارس الماضي. وتراجع سهم دي.بي إنشورانس بنسبة 6ر4% وسهم سامسونج فاير أند مارين إنشورانس بنسبة 2.5%.

في المقابل تراجع مؤشر كوسبي 200 لأسهم القطاع المالي في بورصة سول للأوراق المالية اليوم بنسبة 2.4% في تراجع مؤشر كوسبي الرئيسي بنسبة 7ر0% فقط.