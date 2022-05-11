 رئيس الوزراء البريطاني يتوجه إلى السويد لبحث قضايا أمنية واسعة النطاق - بوابة الشروق
الأربعاء 11 مايو 2022 12:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء البريطاني يتوجه إلى السويد لبحث قضايا أمنية واسعة النطاق

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 11 مايو 2022 - 12:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 مايو 2022 - 12:04 م

استقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، رحلته المتجهة إلى السويد، حيث من المقرر أن يلتقي نظيرته السويدية ماجدالينا أندرسون.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أنه من المتوقع أن يبحث جونسون قضايا أمنية واسعة النطاق مع أندرسون، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يسافر بعد ذلك إلى فنلندا المجاورة ويلتقي بالرئيس ساولي نينيستو.

وأضافت الشبكة البريطانية أن هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي تدرس فيه السويد وفنلندا إذا ستقدمان طلبا لعضوية حلف شمال الأطلسي "ناتو" في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك