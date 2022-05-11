رئيس الوزراء البريطاني يتوجه إلى السويد لبحث قضايا أمنية واسعة النطاق

استقل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، رحلته المتجهة إلى السويد، حيث من المقرر أن يلتقي نظيرته السويدية ماجدالينا أندرسون.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أنه من المتوقع أن يبحث جونسون قضايا أمنية واسعة النطاق مع أندرسون، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يسافر بعد ذلك إلى فنلندا المجاورة ويلتقي بالرئيس ساولي نينيستو.

وأضافت الشبكة البريطانية أن هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي تدرس فيه السويد وفنلندا إذا ستقدمان طلبا لعضوية حلف شمال الأطلسي "ناتو" في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.