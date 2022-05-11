سموحة يضرب الاتحاد بخماسية تاريخية في ديربي الإسكندرية

كتب فريق سموحة انتصاره الأكبر على الاتحاد السكندري بالفوز عليه بنتيجة 5-2، في ديربي الإسكندرية الذي أقيم على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع الـ 18 للدوري الممتاز.

واكتسح سموحة نظيره الاتحاد بخماسية جاءت عن طريق عبدالكبير الوادي في الدقيقة 31، محمد كناريا في الدقيقة 34، مروان حمدي في الدقيقة 48، عبد الكبير الوادي 65، ومروان حمدي في الدقيقة 69، فيما حاول لاعبو الاتحاد تقليص النتيجة وأحرز عبدالله نصيب الهدف الأول في الدقيقة 64، ومن ثم أحرز أجوستينيو مابولول الهدف الثاني في الدقيقة 79.

ويعد هذا الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين الذي بدأ منذ موسم 2013، وهو أيضا الفوز الأول لسموحة تحت قيادة عبدالحميد بسيوني، الذي انضم للفريق السكندري بعد رحيل أحمد سامي لتدريب سيراميكا كيلوباترا.

وبهذه النتيجة يقتحم فريق سموحة المربع الذهبي للدوري الممتاز ويتواجد في المركز الرابع برصيد 30 نقطة، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 19 في المركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري العام.

وفي الجولة القادمة يستضيف فريق سموحة نظيره المصري البورسعيدي يوم الإثنين، فيما يلعب الاتحاد مع فيوتشر الثلاثاء المقبل.