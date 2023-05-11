 انطلاق الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انطلاق الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

برلين- محمد مجدي:
نشر في: الخميس 11 مايو 2023 - 12:41 م | آخر تحديث: الخميس 11 مايو 2023 - 12:41 م

انطلق صباح اليوم الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام، بالعاصمة الألمانية برلين، بحضور وزير الخارجية، سامح شكري.

ويبحث وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل دفع وتكثيف جهود التهدئة وخفض التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد في وقت سابق، إن الوضع المتفجر فى الأراضى الفلسطينية المحتلة نتيجة الاقتحامات المتكررة للقوات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية، واستهداف المدنيين خارج إطار القانون، يمثل تصعيداً خطيراً ينذر بخروج الوضع عن السيطرة.

وشدد على ضرورة تكثيف جميع الجهود الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة علي الفلسطينيين، والعمل المنسق بين الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً لتحقيق هذا الغرض.
ومن المقرر أن يعقد شكري مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك.


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