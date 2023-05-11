الأهلي يهزم رجاء أغادير ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية لليد

فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني ديفيد ديفيز، على نظيره رجاء أغادير المغربي بنتيجة 40-16، في إطار ثان جولات المجموعة الثانية لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية رقم 39 والمقامة على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بأهلي الجزيرة خلال الفترة من 9 وحتى 18 مايو الجاري.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة 17-8، قبل أن يوسعوا الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

ومن المقرر، أن تحصل جميع الفرق المشاركة في البطولة على راحة غدًا، فيما يلتقي رجال الأهلي مساء الأحد مع نظيره سبورتنج على قمة المجموعة، بينما يواجه رجاء أغادير المغربي مع نظيره كيركوس الإثيوبي لتحديد صاحب المركز الثالث.

الجدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في البطولة التي أقيمت مايو الماضي بالنيجر.