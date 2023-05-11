سفير تايلاند بالقاهرة يتفقد المعالم السياحية بمدينة سانت كاترين ويشيد بطبيعتها الخلابة

قام سفير تايلاند بالقاهرة بوتابورن إيوتوكسان، بزيارة مدينة سانت كاترين، يرافقه وفد تايلاندي؛ لتفقد المناطق السياحية بها، والتجهيز والإعداد لزيارة وفد تايلاندي رفيع المستوى للمدينة خلال الفترة المقبلة.

وقال علي عبد البصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن الوفد أجرى زيارة دير سانت كاترين، واستمع إلى تاريخ الدير وما يحويه من معالم سياحية متنوعة، كما تفقد بعض المناطق السياحية الدينية والأثرية بالمدينة، وأيضًا بعض الفنادق للتأكد من مدى كفاءتها لاستقبال وفد تايلاندي رفيع المستوى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح نائب رئيس المدينة، في تصريح اليوم الخميس، أن السفير التايلاندي، أكد أن مدينة سانت كاترين ذات طبيعة جمالية روحانية خاصة، لكونها تجمع بين طبيعة فريدة ومعالم سياحية دينية وأثرية متنوعة، لذا حرص الوفد التايلاندي الرفيع المستوى على وضعها على قائمة برنامجهم السياحي لجنوب سيناء، والمقرر تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وتابع: كما أبدى دير سانت كاترين اعجاب السفير التايلاندي والوفد المرافق له، لكونه من أعرق وأقدم الأديرة في العالم، ويضم مخطوطات تاريخية ونادرة، شجرة العليقة.

وأكد نائب رئيس المدينة، أن المدينة استقبلت اليوم 500 سائح من مختلف جنسيات العالم، وجرى تفويجهم لزيارة أهم أماكن السياحة الدينية والتاريخية والأثرية، إضافة إلى التعرف على الحياة البدوية وكيفية الإقامة وسط الجبال داخل وديان المدينة التي تعد واحة خضراء داخل صحراء تحيطها جبال شاهقة الارتفاع.