انتحار سيدة شنقا في منزل زوجها ببني سويف

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أنهت سيدة في نهاية العقد الثالث من العمر حياتها شنقاً، اليوم السبت، داخل منزل زوجها بقرية أم الجنازير التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وتم نقل جثتها إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة سيدة انتحرت داخل منزل زوجها بقرية أم الجنازير بدائرة مركز شرطة ببا.

وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة ببا برئاسة المقدم شريف جمال، وتحت إشراف اللواء منصور الدغيدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، إلى موقع البلاغ وتبين من التحريات الأولية أن المتوفاة تدعى "ندا.ع.س 28 عامًا"، أم لطفل تخلصت من حياتها شنقاً بسبب خلافات أسرية .

وتم نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى ثلاجة الموتى بمستشفى بني سويف التخصصي.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وانتداب مفتش الصحة المختص تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.