مياه الشرب بالجيزة تطلق حملة اعرف أكتر لتنمية الوعي المائي

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حملة بعنوان "اعرف أكتر" عبر نافذتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال وليد عابدين، المتحدث الإعلامي باسم الشركة، إن الحملة تستهدف تعزيز وتنمية الوعي المائي لمختلف الفئات العمرية، وإثراء المعرفة من خلال تقديم مجموعة متنوعة من المواد الإعلامية التي تحمل العديد من الرسائل المعرفية والتوعوية المهمة.

وذكر عابدين، أن الحملة تستعرض المواقع الجغرافية لجميع أماكن مراكز خدمة العملاء بنطاق خدمة الشركة، حيث يجري الاتصال مباشرةً بخرائط ‫Google Maps لتحديد مسار الوصول إلى مركز الخدمة، ومراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع، ومنافذ خدمات السداد الإلكتروني، وإلقاء الضوء على مميزات تلك العدادات، وكيفية التعامل معها، وخطوات التقديم على عداد المياه مسبق الدفع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وبدوره، قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن تعزيز وتنوع قنوات التواصل بين الشركة وجمهور عملاءها؛ يسهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع مناطق محافظة الجيزة.



