إسبانيا: حظر تناول الكحول في الأماكن العامة يدخل حيز التنفيذ بمايوركا وإبيزا

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بات تناول المشروبات الكحولية محظورا الآن في أربع مناطق في جزيرتي مايوركا وإبيزا الإسبانيتين المعروفتين بالعطلات الشاطئية والحفلات الصاخبة، في جهد للسيطرة على السلوك المرفوض اجتماعيا من قبل السياح.

ودخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ اليوم السبت بعد نشرها في الصحيفة الرسمية، بعدما أعلنت حكومة جزر البليار عن الحظر أمس الجمعة.

ويعني هذا أن أربع مناطق حفلات سيئة السمعة، مثل منتجع بلايا دي بالما في مايوركا، سيشملها الحظر في نطاقات من الشواطئ والملكيات العامة.

وسيواجه المصطافون والسكان المحليون الذين يتم ضبطهم بمشروبات مفتوحة مثل الجعة، على سبيل المثال، غرامة تصل لما بين 500 يورو و 1500 يورو (540 و 1616 دولار).

ويشمل" قرار السياحة المسؤولة" أجزاء من بلديات بالما ولوكماجور في مايوركا، بما في ذلك منتجع بلايا دي بالما الألماني ومنطقة الحفلات البريطانية ماجالوف.

كما ينطبق القانون أيضا على منتجع سانت أنتوني دي بورتماني في إبيزا.

وستحصل كل من هذه المناطق على 4 ملايين يورو سنويا مقابل تطبيق القرار. وستأتي الأموال من عائدات ضرائب السياحة.

وتستثنى من الحظر شرفات الحانات والمطاعم والأماكن الأخرى المسموح لها بتقديم المشروبات الكحولية.