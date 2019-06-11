يمينيون متطرفون يشاركون بمظاهرة بألمانيا بعد اعتداء شخص أجنبي جنسيا على طفلة

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية، الاثنين، أن يمينيين متطرفين شاركوا في مظاهرة جرى تنظيمها مساء أمس الأحد في مدينة ديساو-روسلاو في أعقاب وقوع جريمة اعتداء جنسي على طفلة والقبض على شاب/27 عاما/ أجنبي للاشتباه في ضلوعه في هذه الجريمة.



ووفقا لمعلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن عمر الطفلة المجني عليها يبلغ تسع سنوات.



وحسب المتحدث، فقد تجمع نحو 120 شخصا للمشاركة في المظاهرة، ويُعْتَقَد أن الجريمة وقعت قبل ظهر أمس في حي روسلاو، وأفادت الشرطة والادعاء العام بأن الشاب المشتبه به ينحدر من النيجر.



وأضافت الشرطة والادعاء أن هناك اشتباها في ارتكاب الشاب جريمة تتعارض مع حق الفتاة في تقرير اختياراتها الجنسية.



وأصدر قاض أمر اعتقال بحق الشاب بتهمة الاشتباه في ارتكابه جريمة انتهاك جنسي خطيرة.



ورفضت الشرطة والادعاء الكشف عن مزيد من التفاصيل بخصوص التحقيقات بغرض حماية الطفلة المجني عليها.