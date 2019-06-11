سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الفرنسي سيبستيان ديسابر المدير الفني للمنتخب الأوغندي، عن القائمة النهائية للفريق في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقرر انطلاقها في مصر في 21 من الشهر الجاري.

وجاءت قائمة أوغندا كالآتي :

في حراسة المرمى: دينيس أونيانجو (صن داونز الجنوب إفريقي)وجمال سالم (الهلال السوداني)وروبرت أودونجكارا (أداما سيتي الإثيوبي).)

وفي الدفاع: بيفيس موجابي (يوفيل تاون الإنجليزي)ونيكولاس وادادا (عزام التنزاني)وأواني تيموثي (كمبالا سيتي الأوغندي)وحسن واسوا (بلا ناد)ورونالد موكيبي (أوسترسند السويدي)ومرشد دجوكو (سيمبا التنزاني)وجودفري والسومبي (بلا ناد)ومويلمي إيزاك (فيكتوريا زيزكوف التشيكي)وجوسيب أوتشايا (مازيمبي الكونغولي).)

وفي الوسط: تاديو لوانجا (فايبرز الأوغندي)وخالد أوتشو (تشيرتش هيل براثرز الهندي) وأبدول لومالا (سيريانسكا السويدي)ومايكل أزيرا (مونتريال الكندي)وفاروق ميا (جوريكا الكرواتي)وكيزيتو لواجا (شاختار من كازاخستان)وكاتريجا ألان (ماريتزبرج الجنوب إفريقي)وإيمانويل أوكوي (سيمبا التنزاني).

وفي الهجوم: باتريك كادو (كمبالا سيتي الأوغندي) وألان كيامبادي (كمبالا سيتي الأوغندي)وديريك نسيبامبي (سموحة المصري).

ويلعب المنتخب الأوغندي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخب مصر المستضيف، وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية.