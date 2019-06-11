قال الفنان ياسر جلال، إنه لا يضع في تفكيره مساحة الدور الذي يلعبه في أي عمل فني، لأنه يحب الفن بعيدًا عن أي شيء آخر، معقبًا: «اللي بيحب الفن مبيفكرش هو فين، وإيه مساحة الدور، سواء دور أول أو تاني أو تالت».



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين، أنه لا يهتم على الإطلاق بنسب «لمس أكتاف» إلى اسمه في المقام الأول، متابعًا: «والله ما فيه أمارة في التصوير تقول إن فيه كده خالص وإن ده مسلسل ياسر جلال».



وتابع: «إحنا كلنا فريق واتربينا فنيًا على إننا فريق ومفيش حد بيمثل لوحده، وكلنا في الآخر بنجيب جول والمسلسل بينجح، فلو المسلسل ده بتاع فلان الفلاني طيب يروح يمثل لوحده».



وعقب: «مشاهدة الفن في حد ذاته متعة، وأقسم بالله بستمتع وأنا بتفرج على مشاهد فتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع وبستناها أكتر ما بستني المشاهد بتاعتي».