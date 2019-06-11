الاشتراكيون في ألمانيا يعارضون توسيع نطاق الترحيلات إلى أفغانستان

عارض وزير الداخلية المحلي لولاية سكسونيا السفلى توسيع نطاق الترحيلات إلى أفغانستان.

وقال بوريس بيستوريوس المتحدث باسم وزراء الداخلية المحليين المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بمدينة هانوفر شمالي ألمانيا: "يعد ذلك اقتراحا سوف نرفضه حاليا".

وأضاف بيستوريوس أنه لن يكون هناك موافقة بين وزراء الداخلية المحليين المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي على الحملة الداعية لتكثيف ترحيل لاجئين، وليس خطرين أمنيين أو مجرمين فقط، إلى أن يقر تقرير الوضع الذي يصدر من وزارة الخارجية الألمانية بوجود وضع أمني مقبول.

وقال الوزير المحلي إنه كان هناك ثمانية هجمات أسفرت عن عدد كبير من القتلى في كابول خلال هذا العام وحده، وأضاف: "عند تحقيق الأمنية المفهومة من وزارة الداخلية الاتحادية بزيادة أعداد الترحيل، يتعين علينا الحفاظ على معاييرنا".

يشار إلى أن وزراء الداخلية المحليين بالحكومة الاتحادية والولايات سوف يجتمعون بدءا من غدا الأربعاء وحتى يوم الجمعة القادم في مدينة كييل.

وبحسب مشروع قرار، من المخطط الاستمرار في جعل عمليات الإعادة إلى أفغانستان ممكنة، وعدم حصرها على الأشخاص الخطرين أمنيا والمجرمين ومزوري الهوية.