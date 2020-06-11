«الأعلى للإعلام»: فتح تحقيق في التراشق اللفظي بين «الأهلي والزمالك»

المجلس: استدعاء الممثل القانوني للقناتين.. سنتخذ إجراءات رادعة ضد أي صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يُخالف المعايير ومنع بث البرامج المخالفة وحجب المواقع الإلكترونية المخالفة

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متابعته حالة الشحن والتراشق اللفظي بين كلا من الناديين الأهلي والزمالك عبر قناتيهما الفضائيتين والتي زادت حدتها خلال الساعات الماضية وانتقالها إلى جمهور الناديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المجلس، في بيان أصدره اليوم الخميس، أنه قد تلقى عدة شكاوى من رئيسا مجلس إدارة الناديين بشأن ما تم بثه على قناتي الناديين الفضائيتين، مقررا فتح تحقيق في تلك الشكاوى واستدعاء الممثل القانوني لكل من القناتين لسماع إيضاحاتهما يوم الأحد المقبل بمقر المجلس.

وأهاب المجلس، كافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية، الحفاظ على القيم وأصول المهنة وأخلاقياتها فيما يتم بثه من محتوى، وعدم بث أية مواد إعلامية من شأنها التحريض على إثارة الفتنة أو الاحتقان بين جماهير الرياضة في مصر أو الإضرار بالمجتمع.

وأكد المجلس، أنه سيتخذ إجراءات رادعة بشكل فوري ضد أي صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يُخالف المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو كود الصحافة والإعلام الرياضي، وسيكون من بين هذه الإجراءات وبشكل فوري منع بث المواد أو البرامج المخالفة وكذلك حجب المواقع الإلكترونية المخالفة.