تنسيقية شباب الأحزاب تثمن جهود وزارة التضامن والهلال الأحمر لدعم الفلسطينيين

أشادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالمجهودات، التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كل سبل الدعم للقضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين.

وثمنت التنسيقية - في بيان اليوم الجمعة - الدور الذي لعبته وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، من خلال المتابعة المستمرة حتى تم إطلاق قافلة المساعدات الطبية والغذائية اليوم للأشقاء الفلسطينيين عن طريق جمعية الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية.

وأوضحت أن ذلك يأتي استمرارًا للجهود التي تبذلها جميع الأجهزه التنفيذية و غير التنفيذية بالدولة لدعم الفلسطينيين المتضررين من الأحداث الأخيرة التي وقعت في قطاع غزة، ودعت التنسيقية مجددًا جميع الجهات من أجل مساعدة ونصرة الشعب الفلسطيني لإعادة إعمار قطاع غزة.