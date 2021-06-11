المغرب: شروط فتح الحدود يتم تحديثها كل أسبوعين

قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إن المملكة شهدت مرحلة جديدة من الإجراءات المرتبطة بجائحة “كوفيد-19″ لتخفيف قيود تنقل المسافرين منها وإليها.

وقال العثماني إنه ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري، ستستأنف الرحلات الجوية من وإلى المملكة المغربية في إطار تصاريح استثنائية، ووفق انفتاح تدريجي “يراعي تطور الوضعية الوبائية الداخلية والدولية حسب تصنيف وزارة الصحة، وبناء على المعلومات الوبائية الرسمية لمنظمة الصحة العالمية وعلى المعلومات الرسمية التي تنشرها الدول المعنية”.

وأوضح العثمانى أنه بناء على تلك البيانات، سيتم تحديث هذه الإجراءات كل أسبوعين، متمنيا أن “تتمكن المغرب من الاستمرار في مسار التخفيف، مع تفادي اتخاذ إجراءات غير محسوبة، قد تتسبب، في تصاعد الحالة الوبائية، وبالتالي الاضطرار للتراجع عن بعض إجراءات التخفيف”.

كما أكد العثماني أن التخفيف “سيكون بشكل تدريجي مع الاستمرار في أخذ المخاطر التي مازال يطرحها الوباء بعين الاعتبار، حتى ينعش التخفيف عددا من المهن، خاصة المرتبطة بالسياحة، وعلى عدد من القطاعات القتصادية الاخرى.

وأشار العثماني إلى أن قرار التخفيف يحتاج إلى دعم بتوفير وسائل النقل الجوي والبحري، وشروط المراقبة الجيدة.