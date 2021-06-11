خفض أسعار البنزين في البرازيل

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(د ب أ)

أعلنت شركة النفط البرازيلية المملوكة للدولة بتروبراس خفض متوسط أسعار البنزين في مصافيها بمقدار 05ر0 ريال لكل لتر ليصبح 53ر2 ريال (43ر0 دولار) لكل لتر اعتبارا من الغد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن الشركة لم تغير أسعار الديزل (سولار).

كانت الشركة البرازيلية قد خفضت في وقت سابق سعر الديزل بمقدار 06ر0 ريال وسعر البنزين بمقدار 05ر0 ريال لكل لتر.

وكان الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو قد عين الجنرال المتقاعد جواكيم سيلفا إي لونا كرئيس لشركة بتروبراس في شباط/فبراير الماضي خلفا لرئيسها روبرتو كاستيلو برانكو بسبب إصرار الأخير على رفع أسعار الوقود بما يتماشى مع أسعار النفط في الأسواق العالمية.