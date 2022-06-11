يكرم مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا بمصر، الفنانة بسمة والفنان أحمد مجدي في حفل ختام دورته السادسة في مصر، مساء الأحد بالجامعة البريطانية.

وقال الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان، إن الاحتفال بختام المهرجان هذه المرة يأخذ طابعًا مختلفا في الشكل والمضمون.

وتحمل الاحتفالية اسم الفنان الكبير الراحل سمير صبري كنوعا من العرفان والتقدير لهذه القامة السينمائية والإعلامية الكبيرة التي ودعناها مؤخرا.

وأضاف أن تكريم المهرجان للفنانة بسمة والفنان أحمد مجدي يأتي كونهما من أكثر الداعمين للأفلام القصيرة والمستقلة، وحرصهما الدائم على المشاركة في تجارب سينمائية قصيرة، ومشاريع تخرج لمخرجين وطلبة واعدين، وهو ما يتماشى مع الأهداف التي أطلق من أجلها المهرجان الفرنسي قبل 24 عامًا.

وأشار" أبو نار"، إلى أن حفل الختام سيتضمن عرضا لواحد من الأفلام القصيرة الذي لعبت الفنانة بسمة بطولته، وهو فيلم "بره الصندوق" للمخرج أحمد الباسوسي.

من جانبها قالت الدكتورة ريم لطفي منسق عام المهرجان بالشرق الأوسط، أن الاحتفال المصري بختام النسخة السادسة في القاهرة والإسكندرية سينطلق في توقيت واحد، حيث تشهد الإسكندرية احتفالًا كبيرًا، أيضًا يشارك فيه القنصل الفرنسي وعدد من شباب السينمائيين وجمهور المهرجان بعد انتهاء عروض أفلامه بالمدينة.