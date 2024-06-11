مسئول إسرائيلي يزعم: قرار مجلس الأمن يسمح لنا بمواصلة حرب غزة

نقلت هيئة البث العبرية الرسمية أول تعليق إسرائيل على قرار مجلس الأمن بشأن الحرب في غزة، زاعماً أن القرار يسمح لإسرائيل بمواصلة الحرب على القطاع حتى تحقق أهدافها.

وقال المسئول – الذي لم يتم الكشف عن هويته – لهيئة البث: "لن تنهي إسرائيل الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها: القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وإعادة المختطفين، والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا بعد الآن، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وادعى المسئول الإسرائيلي أن "الخطوط العريضة (لقرار مجلس الأمن) التي تم تقديمها تجعل ذلك ممكنا".

وتزامن التصريح مع مغادرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لإسرائيل بعد لقاءات مع مسئولين على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ضمن جولة شرق أوسطية تشمل أيضا مصر والأردن وقطر، والتي تعد الثامنة له منذ اندلاع الحرب.

وقال بلينكن للصحفيين في تل أبيب: "التقيت برئيس الوزراء نتنياهو الليلة الماضية، وأكد مجددا التزامه بالاقتراح، كما أتيحت لي الفرصة للتحدث هذا الصباح مع وزير الدفاع يوآف غالانت وغيره من كبار المسئولين الإسرائيليين، وأعتقد أن هناك إجماعًا قويًا، مرة أخرى، وراء المضي قدمًا في هذا الاقتراح".

وبشأن موقف "حماس"، قال بلينكن: "أود أن أقول إنها علامة تبعث على الأمل، تمامًا كما كان البيان الذي أصدروه بعد أن قدم الرئيس اقتراحه قبل عشرة أيام يبعث على الأمل".

ومساء الاثنين، تبنّى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتا، بينما امتنعت روسيا عن التصويت، وسط تجاوب أولي من حركة حماس، التي أعربت عن استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق المبادئ