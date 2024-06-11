ضبط 7 محلات جزارة تذبح خارج المجازر بكفر الدوار

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف محمد عبد العال وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن السيد الوكيل مدير إدارة كفر الدوار، وبرفقته محمد فوزي رئيس قسم الرقابة، حملة بناحية كفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن تحرير10مخالفات تموينية كالآتي: 7محاضر لمحلات جزارة للذبح خارج المجازر الرسمية، وأسماك لعدم وجود أية بيانات وعلامات على الكراتين.

كما تمكنت الحملة من تحرير محضر بيع بأزيد من السعر للسجائر، وتحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار لمحلات البقالة.

وكانت الحملة برئاسة خالد سعيد وعضوية صلاح المهدي وأحمد عبدالفضيل المفتشين بالإدارة بالاشتراك مع الطب البيطري.