مدرب الأهلي السابق: ربيعة وعبدالمنعم يتحملان مسؤولية هدف غينيا بيساو

يرى محمد يوسف المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أن نتيجة تعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو، جيدة في ظل التأخر في بداية المباراة بهدف.

وتابع يوسف في تصريحات تليفزيونية: "كنا قادرين على تحقيق الفوز خاصةً أن المنافس متواضع للغاية".

وأضاف: "غياب التركيز وراء التباين في الأداء، بالإضافة إلى عامل الجو والملعب سبب في الاهتزاز ببداية المباراة، فضلاً عن الاستهتار بالمنافس".

واستطرد: "على منتخب مصر باسمه وتاريخه عليه أن يحسم المجموعة مبكرًا، خاصةً أن المنافسين في المجموعة ليست بحجم الفراعنة، والمفروض نفكر ماذا سنفعل في كأس العالم ليس كيف سنصل للبطولة!".

وأردف: "الهدف الذي تلقاه منتخب مصر أمام غينيا بيساو، يتحمل مسؤوليته رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم، خاصة أن الهدف ليس ملعوبًا".

واختتم: "لا أعلم كواليس ما حدث بين محمد صلاح وحسام حسن، ولكن من الوارد أن يكون المدرب غير رأيه في آخر لحظة، وفضل استكمال اللاعب للمباراة".