 مدرب الأهلي السابق: ربيعة وعبدالمنعم يتحملان مسؤولية هدف غينيا بيساو - بوابة الشروق
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مدرب الأهلي السابق: ربيعة وعبدالمنعم يتحملان مسؤولية هدف غينيا بيساو

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 2:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 2:22 ص

يرى محمد يوسف المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، أن نتيجة تعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو، جيدة في ظل التأخر في بداية المباراة بهدف.

وتابع يوسف في تصريحات تليفزيونية: "كنا قادرين على تحقيق الفوز خاصةً أن المنافس متواضع للغاية".

وأضاف: "غياب التركيز وراء التباين في الأداء، بالإضافة إلى عامل الجو والملعب سبب في الاهتزاز ببداية المباراة، فضلاً عن الاستهتار بالمنافس".

واستطرد: "على منتخب مصر باسمه وتاريخه عليه أن يحسم المجموعة مبكرًا، خاصةً أن المنافسين في المجموعة ليست بحجم الفراعنة، والمفروض نفكر ماذا سنفعل في كأس العالم ليس كيف سنصل للبطولة!".

وأردف: "الهدف الذي تلقاه منتخب مصر أمام غينيا بيساو، يتحمل مسؤوليته رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم، خاصة أن الهدف ليس ملعوبًا".

واختتم: "لا أعلم كواليس ما حدث بين محمد صلاح وحسام حسن، ولكن من الوارد أن يكون المدرب غير رأيه في آخر لحظة، وفضل استكمال اللاعب للمباراة".


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