قال الدكتور فخري الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن برنامج الطروحات الحكومية يواجه «بطئا شديدًا» في التنفيذ، وذلك جراء التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليًا.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الإثنين، أنه على الرغم من تضمن برنامج الطروحات لأكثر من 40 شركة جاهزة للطرح بشكل كلي أو جزئي؛ إلا أن التنفيذ لا يزال بطيئا.

وأرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة المخاطر؛ نتيجة الظروف العالمية والتداعيات الاقتصادية للأزمات الدولية، قائلا: «التحديات والمخاطر لا تزال موجودة، والظروف التي نمر بها والمخاطر العالية حاليا داخل مصر؛ نتيجة تداعيات الأزمات سواء الجيوسياسية أو انعكاسات الأزمات؛ جعلت نسبة المخاطر لدينا عالية، والتخوفات أدت إلى بطء تنفيذ برنامج الطروحات».

وأعرب عن تفاؤله بإمكانية تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى وجود عدة مؤشرات إيجابية منها إشادة صندوق النقد الدولي بالتزام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب رفع وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للقطاع المصرفي من مستقرة إلى «إيجابية».

وأشار إلى خفض الاستثمارات العامة في الموازنة الجديدة إلى تريليون جنيه، وذلك بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص ليصبح مسؤولًا عن 50% من إجمالي الاستثمارات في مصر، مقارنة بنسبة 25% فقط قبل حوالي 3 سنوات.