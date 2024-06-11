لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال: راتب العامل المصري أقل من ربع نظيره الصيني

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إنَّ هناك حاجة لثبات التشريعات الاقتصادية، وبخاصة المتعلقة بالمجال الصناعي.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة «ten»، مساء الثلاثاء، أنَّ الصناعة تزيد من الإنتاجية، وترفع من حجم الصادرات، ما يساهم في توفير العملة الأجنبية.

ولفت إلى أن العامل المصري يحصل على راتب أقل من ربع راتب العامل الصيني، لكن ينقصه التدريب والإنتاجية، مشيرًا إلى أن الفترة الاخيرة شهدت اجتذاب استثمارات صينية كثيرة بهدف التصدير.

وأشار إلى أنَّ تغيير وزير الصناعة من عدمه، ليس بالضرورة من شأنه أن يغير الوضع نحو الأفضل في قطاع الصناعة.

وأرجع ذلك إلى أن هذا القطاع مرتبط بوزارت أخرى مع وجود الكثير من التشريعات، مشددًا على ضرورة فض التشابك ما بين التشريعات المختلفة المتعلقة بإنشاء المصانع وخلاف.

ولفت إلى أن هناك منحًا دولية لتقديم الدعم المتعلق بالتكنولوجيا الحديثة للقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر لا تستفيد من هذه المنح بالشكل الكافي.

وأكّد أن هناك ضرورة لوجود مسئول عن هذه المنح بوزارة الصناعة لتوجيهها بالشكل المطلوب، والاستفادة منها بأفضل صورة ممكنة.