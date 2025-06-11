الأونروا: تشخيص أكثر من 2700 طفل دون سن الخامسة في غزة بسوء التغذية الحاد

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، من وصول الأزمة في غزة إلى مستويات غير مسبوقة من اليأس، مع استمرار الناس في المعاناة من الجوع في جميع أنحاء القطاع.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 2700 طفل دون سن الخامسة تم تشخيصهم بسوء التغذية الحاد في أواخر مايو.

ونوهت أن نقطة طبية واحدة فقط ما زالت تعمل بشكل جزئي في شمال غزة، كما أن مخزون الوقود في حالة حرجة، مشددة على وجوب استعادة الوصول الإنساني بشكل عاجل.

وصلت الأزمة إلى مستويات غير مسبوقة من اليأس، مع استمرار الناس في المعاناة من الجوع في جميع أنحاء #غزة.



🚨 أكثر من 2700 طفل دون سن الخامسة تم تشخيصهم بسوء التغذية الحاد في أواخر أيار

🏥 نقطة طبية واحدة فقط ما زالت تعمل بشكل جزئي في شمال غزة

⛽ مخزون الوقود في حالة حرجة

يجب… pic.twitter.com/T507G81shj — الأونروا (@UNRWAarabic) June 11, 2025

وجددت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ فجر 18 مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة مما أدى لاستشهاد أكثر من 4701 وإصابة 14879 آخرين، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس وفصائل المقاومة استمر نحو 60 يوماً من إبرامه بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 180 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.



