ميركل تدعو إلى الاعتدال في التعامل مع المرشحة الألمانية لرئاسة المفوضية الأوروبية

ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منتقدي وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، ومعارضي ترشحها لرئاسة المفوضية الأوروبية بالتحلي بالاعتدال.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن في برلين اليوم الخميس إنها تتفق مع قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على أنه يجب أن يكون هناك طريق تعامل معقول مع فون دير لاين، حتى وإن لم يكن هناك أهداف أو مصالح واحدة، ولكنها أشارت إلى أن بعض ما تم القيام به في بروكسل أمس لا ينتمي لذلك.

وأشارت المستشارة إلى أنه للمرة الأولى منذ 52 عاما تحظى ألمانيا مجددا بفرصة رئاسة المفوضية الأوروبية، وقالت: " نعمل من أجل أن يتم انتخاب السيدة (أورزولا) فون دير لاين. وكون أنه لدينا هذا الموقف داخل الائتلاف الحاكم حاليا، ليس أمرا سهلا بالطبع".

يشار إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يشكل الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع الاتحاد المسيحي يرفض شغل فون دير لاين منصب رئيس المفوضية.

ويتكون الاتحاد المسيحي من الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه ميركل وفون دير لاين، والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن رئيس مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان بالبرلمان الأوروبي، ينس جاير، قام بتوزيع وثيقة تتضمن اتهامات سابقة وحالية بحق فون دير لاين، وذلك قبل اجتماعها مع الكتلة البرلمانية للاشتراكيين الديمقراطيين في أوروبا أمس الأربعاء.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية: "بصفتي اشتراكية ديمقراطية، أدعم السيدة (أورزولا) فون دير لاين لتكون رئيسة جديدة للمفوضية الأوروبية".